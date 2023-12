Uma cena inédita

Fiquei admirando-os de meu discreto ângulo e lembrei-os desde crianças, brincando de bola, de boizinho e vaquinha de osso, nos piqueniques e veraneios da família, mas também nas horas sérias dos compromissos que o pai lhes cobrava. Tarefas na chácara, alimento para a vaquinha de leite, e outros de mandalete, sem descuidar dos estudos e das visitas aos avós. Depois, voando do ninho para os estudos, e as saudades do lar.

Mas todos voltaram. Ao contrário de vários colegas que emigraram para terras e destinos distantes, eles se estabeleceram na cidade natal, onde encontraram bons motivos para aplicar seus conhecimentos e práticas desenvolvidas em família nos seus respectivos ofícios.