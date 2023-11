Uma mentirosa, hipócrita e de meias

A estória é bem escrita, bem construída e não deixa furos, o que mostra Elayne como uma escritora de muito potencial. Mas algo me incomodou durante a leitura: várias vezes, me perguntei que país é esse em que se passa a trama. Há muitas características brasileiras nos personagens, assim como nos nomes de alguns lugares, mas há situações que são tipicamente estadunidenses. Essa mistura, de início, abalava minha confiança no relato, pois eu sentia a verossimilhança comprometida. Ao fim, me convenci de que é um país criado pela própria autora, a partir de vários lugares reais.