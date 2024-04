Universo Pecuária celebra a presença feminina no agro dentro e fora da porteira

De uns tempos para cá, as coisas têm mudado no cenário do agronegócio brasileiro no que se refere à participação. E com uma boa notícia: as mulheres também passaram a ser protagonistas do setor, com envolvimento crescente no campo e na indústria, gerando um impacto transformador e um grande avanço em equidade de gênero no agro, apesar dos desafios. E é com destaque às mulheres que o Universo Pecuária celebra a força feminina em sua segunda edição, com uma programação especial.

Organizados pela Comissão Feminina do Sindicato Rural de Lavras do Sul, eventos como o Troféu Mulheres que Inspiram, que em 2024 homenageia Beth Lemos e Marjorie Kauffmann, no dia 7; o Mulheres em Ação, que apresenta projetos ligados ao agro e geridos por mulheres, no dia 8; o curso de churrasco para elas, no dia 11; o Agronautas no dia 10 e o grande Remate Mulheragro, no dia 9, mostram a representatividade feminina no agronegócio gaúcho e brasileiro.