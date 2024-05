Universo Pecuária confirma nova data para 2024

Nesse cenário de perdas, tristeza, incerteza no futuro e incredulidade, muitas feiras que estavam marcadas para maio e junho também foram transferidas. Com o Universo Pecuária não foi diferente. As proporções inimagináveis forçaram a mudança do UP em dois momentos, fazendo com que o adiamento fosse colocado, com mais segurança, para o final do ano.

Marcado para acontecer junto à tradicional Expolavras, que em 2024 estará na 80ª edição, o Universo Pecuária será realizado de 29 de outubro a 3 de novembro, no Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo. Assim como o UP, a Expolavras também mostra a força do agronegócio regional, consolidando Lavras do Sul como um dos polos comerciais de remates no Rio Grande do Sul. Na Região da Campanha, as maiores perdas, com as chuvas, são contabilizadas justamente no setor rural.