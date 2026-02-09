Confira as oportunidades desta semana da Agência FGTAS/SINE de Caçapava
A Agência Caçapava, da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e Sistema Nacional de Empregos (FGTAS/SINE) divulga as vagas de emprego disponíveis para esta semana:
Estivador (Cotrisul): ser maior de 18 anos e aptidão física. Empresa disponibiliza transporte e alimentação.
VAGA PARA PCD Auxiliar administrativo de fábrica: ensino fundamental incompleto. Necessário ter atestado atualizado referente à deficiência.
Casal Campeiro: Peão para a lida de campo, alambrado e, de preferência, com experiência em tratores. Caseira para fazer a limpeza, cozinhar, cuidar de horta e do jardim. Deverão morar na propriedade do empregador.
Pedreiro: necessário experiência comprovada em construção civil, habilidade para ler e interpretar plantas e especificações técnicas, conhecimento das técnicas de construção e dos materiais utilizados, capacidade física para trabalho manual pesado, e disponibilidade para realizar viagens.
Servente de reflorestamento: para trabalhar na plantação de eucaliptos.
Servente de obras: necessário ser responsável e ter habilidades para trabalho em equipe, documentação completa, e capacidade física para trabalho braçal pesado.
Representante comercial: necessário possuir empresa Simples Nacional, Core e veículo próprio. Para fazer atendimento presencial aos clientes.
Carpinteiro: necessário experiência comprovada na função de, no mínimo, 03 meses e capacidade física.
Servente de obras: não é necessário experiência. Ter capacidade física para trabalho braçal pesado.
Ferreiro Armador: necessário experiência comprovada na função, de, no mínimo, 03 meses e capacidade física.
A Agência FGTAS/SINE comunica que não há reserva de vagas e que a disponibilidade sofre alterações constantemente, podendo algumas vagas não estarem disponíveis no momento do atendimento.
Endereço: XV de Novembro, 556
Telefones: (55) 3281-1440 ou (55) 98423-2056
Texto: Agência FGTAS/SINE Caçapava