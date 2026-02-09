A Agência Caçapava, da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e Sistema Nacional de Empregos (FGTAS/SINE) divulga as vagas de emprego disponíveis para esta semana:

Estivador (Cotrisul): ser maior de 18 anos e aptidão física. Empresa disponibiliza transporte e alimentação.

VAGA PARA PCD Auxiliar administrativo de fábrica: ensino fundamental incompleto. Necessário ter atestado atualizado referente à deficiência.

Casal Campeiro: Peão para a lida de campo, alambrado e, de preferência, com experiência em tratores. Caseira para fazer a limpeza, cozinhar, cuidar de horta e do jardim. Deverão morar na propriedade do empregador.

Pedreiro: necessário experiência comprovada em construção civil, habilidade para ler e interpretar plantas e especificações técnicas, conhecimento das técnicas de construção e dos materiais utilizados, capacidade física para trabalho manual pesado, e disponibilidade para realizar viagens.