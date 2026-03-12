A Agência Caçapava, da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e Sistema Nacional de Empregos (FGTAS/SINE) divulga as vagas de emprego disponíveis para esta semana:

Atendente de Loja: VAGA PCD, para organização da loja em geral.

Estivador (Cotrisul): ser maior de 18 anos e ter aptidão física. Empresa disponibiliza transporte e alimentação.