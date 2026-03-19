Confira as oportunidades desta semana da Agência FGTAS/SINE de Caçapava
A Agência Caçapava, da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e Sistema Nacional de Empregos (FGTAS/SINE) divulga as vagas de emprego disponíveis para esta semana:
Safrista: para a colheita de nozes, em Cachoeira do Sul.
Estivador (Cotrisul): ser maior de 18 anos e ter aptidão física. Empresa disponibiliza transporte e alimentação.
Açougueiro: disponibilidade de horário. Não é necessário ter experiência.
Auxiliar de limpeza, comercial: disponibilidade de horário, incluindo finais de semana e feriados.
Mecânico de máquinas pesadas: experiência comprovada em carteira; disponibilidade de horário; desejável que tenha carteira de motorista D ou B.
Atendente comercial: realizar visitas presenciais à clientes para negociação. Necessário experiência em negociação, ensino médio completo, e ter Carteira de Motorista B.
Empregada doméstica: necessário prática, experiência e saber cozinhar (preparo de refeições do dia a dia).
Motorista: necessário disponibilidade para realizar viagens, conhecimento da grande Porto Alegre, ter Carteira de Motorista B.
Caseiro: para propriedade rural. Necessário ensino fundamental completo e prática na lida com animais, em limpeza e em roçada.
A Agência FGTAS/SINE comunica que não há reserva de vagas e que a disponibilidade sofre alterações constantemente, podendo algumas vagas não estarem disponíveis no momento do atendimento.
Endereço: XV de Novembro, 556
Telefones: (55) 3281-1440 ou (55) 98423-2056
Texto: Agência FGTAS/SINE Caçapava