Vagas de emprego

Confira as oportunidades desta semana da Agência FGTAS/SINE de Caçapava

Vagas de emprego
Crédito: Divulgação

A Agência Caçapava, da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e Sistema Nacional de Empregos (FGTAS/SINE) divulga as vagas de emprego disponíveis para esta semana:

Safrista: para a colheita de nozes, em Cachoeira do Sul.

Estivador (Cotrisul): ser maior de 18 anos e ter aptidão física. Empresa disponibiliza transporte e alimentação.

Açougueiro: disponibilidade de horário. Não é necessário ter experiência.

Auxiliar de limpeza, comercial: disponibilidade de horário, incluindo finais de semana e feriados.

Mecânico de máquinas pesadas: experiência comprovada em carteira; disponibilidade de horário; desejável que tenha carteira de motorista D ou B.

Atendente comercial: realizar visitas presenciais à clientes para negociação. Necessário experiência em negociação, ensino médio completo, e ter Carteira de Motorista B.

Empregada doméstica: necessário prática, experiência e saber cozinhar (preparo de refeições do dia a dia).

Motorista: necessário disponibilidade para realizar viagens, conhecimento da grande Porto Alegre, ter Carteira de Motorista B.

Caseiro: para propriedade rural. Necessário ensino fundamental completo e prática na lida com animais, em limpeza e em roçada.

A Agência FGTAS/SINE comunica que não há reserva de vagas e que a disponibilidade sofre alterações constantemente, podendo algumas vagas não estarem disponíveis no momento do atendimento.

Endereço: XV de Novembro, 556

Telefones: (55) 3281-1440 ou (55) 98423-2056

Texto: Agência FGTAS/SINE Caçapava