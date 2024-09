Vagas de emprego

Caso tenha interesse, comparecer na Agência, com documentos em mãos (Identidade e CPF).

A Agência FGTAS/SINE Caçapava comunica que não há reserva de vagas. As vagas divulgadas sofrem alterações constantemente e podem não estar disponíveis no momento do atendimento.

Endereço: XV de Novembro, 556;

Telefone: (55) 3281-1440 ou (55) 98423-2056.

Texto: Daniel Miranda/Ascom FGTAS/SINE – adaptado