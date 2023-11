Sobre o Rolezin

O grupo foi fundado durante a pandemia, em 2021, com a ideia de que, quando tudo voltasse ao normal, as pessoas iriam voltar a sair para o “rolê”, e de integrar todos os gêneros musicais, mas com o foco principal no pagode. O grupo já participou de eventos em São Sepé, Lavras do Sul, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Rosário do Sul, São Gabriel, entre outros municípios da região.

Texto: Carol Petrin/Ascom Rolezin – adaptado