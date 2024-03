Vamos valorizar nossas devoções e orações

Assisti um vídeo do depoimento de uma senhora, cuja filha estava grávida e o ultrassom mostrou o feto com inúmeros problemas, tinha um só braço, uma só perna, hidrocefalia, sem olhos, sem o baço, etc. A vó numa devoção e com Fé firme, dizia aos médicos que a criança nasceria bem. Usou todas as suas devoções, e sentia O Amor Divino dentro de si. A criança nasceu perfeita. Todas as testemunhas disseram que foi um verdadeiro milagre. Se milagre é o que nossa ciência não explica, foi então um.

Neste ano, veremos acontecimentos de muito difícil explicação, dentro de nós e pelo planeta. Devoção são despertares interiores de cada um. Próprios de cada ser. Não se compara a outros. São os tesouros que Jesus falou, que estão dentro de nós, mas que às vezes buscamos fora de nós. Vamos enxergar um pouco mais, para dentro de nós, seguindo pelo Caminho do Bem nas Bem Aventuranças.