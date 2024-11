Velhos álbuns

Gosto de empilhá-los em ordem cronológica ou por grupos de familiares festejando datas importantes. Começo pela geração de meus pais, do seu casamento em 1925, com a foto dos noivos bem conservada, a noiva com seu buquê de jasminzinhos que se tornaram o símbolo de seu amor e do “felizes até que a morte os separe.”

Vejo com saudade as fotos dos irmãos, pais e amigos do casal. Suas comemorações de Bodas de Prata, de Ouro e de Diamante. E ao redor, os filhos e netos, nos últimos também os bisnetos.

Detenho-me admirando-os com os filhos pequenos. Ah, delícia, eu no colo de minha mãe, ladeada pelas manas Duty e Doty; mais tarde aparecem os manos mais moços, Geraldo e Regina, a família completa.