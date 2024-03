Eu sempre fui uma pessoa “veraneira” porque prefiro suar no calor com roupa leve, do que tremer de frio no inverno, entrouxado de trapos de lã pesados e limitativos dos movimentos do corpo. Me recordo de uma certa vez em que viajei pela Europa, num período de inverno no Hemisfério Norte, e assisti ao treinamento de uma equipe de remadores num lago congelado da Suíça, a zero graus, as nove horas da manhã. Vi, também, uma mamãe francesa passeando com seu bebê em um carrinho, com a mesma temperatura, num início de manhã, “numa boa”, por uma rua quase deserta de Paris.