Vereador diz que UTI Móvel não funciona

Sobre os relatos de que a ambulância não funcionaria, Patrícia explicou que, durante a última viagem, um equipamento apresentou defeito, mas havia outro disponível para suprir a necessidade. De acordo com ela, após constatar o problema, a Secretaria decidiu não utilizar a UTI Móvel até a substituição do item. Segundo a coordenadora do setor orçamentário, o pedido já foi feito, mas há uma parte burocrática a ser cumprida antes da substituição. A secretária enfatizou que, em determinadas situações, pode ser necessário utilizar ambos os equipamentos simultaneamente e não seria seguro arriscar uma vida caso isso ocorresse e um deles não estivesse apto ao uso.

Marisa pontuou que, mesmo que a UTI Móvel do município esteja parada, esse serviço segue sendo oferecido. A coordenadora explicou que a Secretaria participa de um consórcio, no qual as ambulâncias de Cachoeira e de Santa Cruz do Sul atendem a população de Caçapava. E afirmou que todos os servidores da Secretaria da Saúde trabalham com muita responsabilidade e conforme a lei prevê.