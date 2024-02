Vereador sugere cadastrar Caçapava no Programa Mãe Gaúcha

O Mãe Gaúcha contemplará com kits de enxoval as gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e que recebam o benefício do Programa Bolsa Família ou que estejam aguardando o deferimento da inscrição no programa. Também é necessário que elas estejam com o pré-natal em dia.

Cada kit é composto por peças essenciais para os primeiros meses do bebê, como cobertor, toalha de banho com capuz, casaquinho de moletom, macacões longos e curtos, bodies, culotes e meias, além de uma bolsa maternidade.

– Precisamos atender e dar a devida atenção para as nossas crianças, e uma das formas é a inserção das famílias em programas que ajudam no desenvolvimento dos pequenos – avalia o vereador.