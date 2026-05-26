Vida seletiva

Quando jovem, procurando rumos para “vencer na vida”, decidi que o mundo andava muito complicado para saber de tudo, diante da velocidade de suas transformações, e que eu deveria abrir mão de entender certos assuntos ou de conhecer alguns conteúdos e focar nas coisas que realmente fossem mais importantes, segundo a minha hierarquia de valores. Avaliei que não seria possível entender de tudo e tentar compreender a todos para sobreviver em paz.

Hoje em dia, as coisas pioraram, com o desenvolvimento sem fim da tecnologia. Optei, então, por desconhecer assuntos aeronáuticos, marcas e tipos de carros e quaisquer mecanismos de aparelhos elétricos e eletrônicos. Nada disso me interessaria mais a partir daquela data. E assim o fiz, ignorando e evitando tratar sobre essas coisas.

Houve ocasiões em que precisei confessar a minha ignorância, e outras em que tive de me afastar de certos grupos adoradores desses dogmas, em determinadas reuniões sociais. Coisa bem chata é aquele sujeito que resiste em mudar de assunto enquanto a maioria dos presentes não tem interesse nas suas conversas, e ele fica insistindo com aquilo. As pessoas vão saindo de fininho, e ele nunca percebe, e acaba falando só para as paredes.