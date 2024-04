Vigiemos nossos estados alterados de consciência

Alteramos frequentemente os níveis e energias de nossos pensamentos, e isto é estudado cada vez mais. Nosso psiquismo se altera quando sofre interações com as forças solares, que estão cada vez mais intensas e constantes. As manchas solares são estudadas também pela medicina da mente, quando investiga as influências destas nas reações que sofremos, e consta nos aumentos de casos de suicídio e anomalias em nosso comportamento. Será que não estamos notando estas alterações nos comportamentos dos indivíduos em nossas interações sociais? Basta ver o aumento no grau de intensidade das ansiedades ao nível global. Juntamente com o aumento em nossa capacidade de concentração, sendo isto estudado pelos médicos como a tal deficiência de atenção, afetando não só os que trabalham, estudam, mas em qualquer atividade humana. Estamos em um momento muito delicado mundialmente, entre rumores de guerra (que é bíblico) e muitas alterações planetárias e no clima, e isto tudo nos afeta até inconscientemente. Não é pouca coisa.