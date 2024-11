Visita de comitiva aproxima Brasil de pleitos com o Conselho Oleícola Internacional

Representantes do Conselho Oleícola Internacional (COI) estiveram em missão ao Rio Grande do Sul para conhecer o trabalho e as potencialidades da olivicultura na região. A comitiva, liderada pelo diretor executivo do COI, Jaime Lillo, visitou os produtores gaúchos em Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul e Restinga Sêca (RS). A última parada foi no Olival Vila do Segredo, em Caçapava do Sul, onde foi apresentado aos produtores e representantes do Ministério da Agricultura presentes um cenário da olivicultura mundial e os projetos do órgão internacional.

Lillo se disse impressionado nesta primeira visita oficial do COI à região produtora de azeite de oliva no Rio Grande do Sul.

– O que mais me impressionou foi a qualidade dos azeites que provamos. Todos os produtores que visitamos produzem azeites de alta qualidade. Além disso, a mentalidade dos produtores é notável. É evidente que o Brasil é uma grande potência agroalimentar e, embora esteja apenas começando no setor de azeite de oliva, já se percebe essa bagagem, essa capacidade e a visão de longo prazo, além da abordagem empresarial no agronegócio. Esse potencial é perceptível desde o início desta visita – destacou.