“Viva o Tambor na Escola” chega a Caçapava neste mês

O projeto Viva o Tambor na Escola, idealizado pelo artista Kako Xavier e aprovado em edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) da Secretaria Estadual de Cultura, levará a sete cidades gaúchas o conteúdo da pesquisa histórico-cultural que seu criador vem fazendo nos 30 anos de carreira. São 13 escolas contempladas, incluindo instituições nas zonas rurais e urbanas, em quilombos e em assentamentos, nos municípios de Pelotas, Arroio Grande, Pedro Osório, Rio Grande, Piratini, São Lourenço do Sul e Caçapava.

Com atividades que devem ser realizadas pela manhã e à tarde, o projeto visa contemplar o maior número possível de estudantes e professores, considerados os multiplicadores do conteúdo apresentado. Para isso, Kako Xavier conta com uma grande equipe: a produtora-executiva Mari Neuwald, os músicos Estela Polidori, Leu Kalunga, Alinson Alanis e Gabriel Soares, e os técnicos Pablo Piñeyro, Maihron Mattos, Ah Nense e Fábio Gênesis. Com eles, o artista celebra nas escolas “um dia de tambor”, realizando um bate-papo com os professores, uma roda de conversa e uma oficina com alunos, uma apresentação musical e a exibição do curta “A Turma do Tamborito”, idealizado sob encomenda do projeto Música A Mil, do SESC/RS. Cada atividade é direcionada para um público específico de estudantes, de acordo com a faixa etária.